Sexy Klum blitzte an der Bayern-Kabine ab

„Hol ma uns des Ding“, gab Klum vor Anpfiff via Insta-Story als Direktive für ihren Nachmittag aus. Und sollte funktionieren. Nach dem kurzen zwischenzeitlichen Dämpfer in Form des Gegentors zum 1:1 trumpften die Bayern-Stars so richtig auf und führten Adi Hütters Eintracht regelrecht vor. Heidi, Tom und Bill? Hatten offenbar ihren Spaß, wie sie via Insta-Storys penibel dokumentierten. Ein Schnappschuss aus dem VIP-Klub, ein Foto inmitten der Fans, ein Luftsprung am Rasen - eine Fußball-Party im Klum-Style eben. Nur in die Kabine durfte der Tokio-Tross nicht, berichtet die deutsche Bild-Zeitung.