Ribery-Abschied: Erst Tränen, dann Tor und Rekord

Kein Wunder, dass Franck nach seinem Abschied von Bayern München noch ein, zwei Jahre als Profi-Kicker dranhängen will. Danach kehre er „zu 100 Prozent“ wieder nach München zurück, betonte der Franzose bei einem Pressetermin am Dienstag. Nach zwölf Jahren endet nach dem DFB-Cupfinale am 25. Mai die Zeit des mittlerweile 36-Jährigen beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Wo er dann weiterspielt, ließ Ribery offen.