Meister-Prämien: So viel kassieren die Dortmunder

Heißer Titel-Showdown in Deutschland! Am Samstag steigt das große Fernduell im Meisterschaftsfinale zwischen Dortmund und den Bayern. Der BVB muss zwei Punkte aufholen, das eigene Auswärtsspiel in Mönchengladbach gewinnen - und gleichzeitig auf eine Heimniederlage der Münchner gegen die Eintracht von Adi Hütter hoffen. Und trotzdem habe Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke das Gefühl, „dass wir vor großen Dingen stehen“, auch wenn er die Wahrscheinlichkeitsrechnung beherrsche und wisse, „dass die Bayern die größere Wahrscheinlichkeit haben“.