Tschechien ist der Fan-Magnet bei der Eishockey-WM

Eine Eishockey-WM schreibt ihre Geschichten - auch jene in Bratislava. Deutschland legte mit vier Siegen den besten Start seit 1930 hin, hat nach dem 3:2 über Slowakei das Ticket für das Viertelfinale so gut wie fix in der Tasche. Auf bestem Wege dorthin ist nun auch Tschechien nach dem gestrigen 6:3 über Lettland.