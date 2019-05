Ex-WikiLeaks-Quelle Chelsea Manning erneut in Haft

Assange zu 50 Wochen Haft in Großbritannien verurteilt

WikiLeaks-Gründer Assange war am 11. April in London festgenommen worden, nachdem Ecuador dem Australier das politische Asyl in seiner Botschaft entzogen hatte. Ein britisches Gericht verurteilte den 47-Jährigen zu 50 Wochen Gefängnis, weil er mit seiner Flucht in die Botschaft von Ecuador vor sieben Jahren gegen Kautionsauflagen verstoßen und sich der britischen Justiz entzogen hatte. Assange ist in den USA wegen Verschwörung zur Attacke auf Regierungscomputer angeklagt.