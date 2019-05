Alaba & Ribery: Finaler Streich der Lausbuben-Ära

So lief es immer zwischen den beiden. Sie spielten sich gegenseitig Streiche, legten auch liebend gerne Mitspieler. In gemeinsamen Interviews streute der Franzose oft ein „Bist du deppat“ ein - Alaba war stets ein guter Sprachlehrer. Gemeinsam machten sie auch das Nachtleben (gelegentlich in Wien und häufiger in München) unsicher. Bayern-Präsident Uli Hoeneß sprach David darauf einmal an. Die Antwort des Ex-Austrianers: „Herr Präsident, wos? Unterwegs? Ich? Ja, wo?“ Hoeneß: „Im H’ugo’s und im P1.“ Alaba: „Do muss i nochdenkn.“ Als Hoeneß am nächsten Tag nachhakte, antwortete der Wiener: „I hob nochdocht. Da muss der Franck mit nem anderen Schwoazn unterwegs gwesen sein.“ Legendär …