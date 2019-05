Thorsten W. sah sich als „tapferer Ritter“

Drei Leichen in Passau, zwei in Wittingen. Was sind die Hintergründe der kollektiven Todessehnsucht von einem Mann und vier Frauen aus Deutschland? Für die Kripo steht fest, dass Torsten W. die Wahnsinnstat in Auftrag gegeben hatte. Weil er auch noch im Tod seine Macht über seine Jüngerinnen beweisen wollte.