Pensionisten krachten mit ihren Autos aufeinander

Ein 79-Jähriger aus Leonding fuhr am Mittwoch gegen 11:30 Uhr in seiner Heimatstadt mit dem Auto auf der Hörrgasse in Richtung B1 und wollte bei der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Linz abbiegen. Zeitgleich lenkte eine 84-Jährige aus Pasching einen Pkw auf der Wiener Bundesstraße in Richtung Wels.