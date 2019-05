Deutlich weniger Lawinentote im Winter

Die fünf Lawinentoten, die im Winter 2018/2019 in Tirol zu beklagen waren, liegen unter dem langjährigen Schnitt (12). Auffallend: Nur in einem Fall handelte es sich um einen Tourengeher, nur ein Opfer ist Inländer. „Wir blieben vom Problem einer störanfälligen Altschneedecke verschont“, so Lawinenexperte Rudi Mair.