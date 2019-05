Polizei sucht Unbekannten: Wer kennt diesen Mann?

Der Diebstahl passierte bereits am 7. März: Zwischen 14 und 14.30 Uhr hat der unbekannte Täter eine 61-jährige Frau in einem Supermarkt in Völkermarkt bestohlen. Während des Einkaufes klaute er ihre Brieftasche samt Bargeld und diversen Dokumenten. Danach hat er versucht, mit der gestohlenen Bankomatkarte Geld zu beheben.