Mehrparteienhaus in Lienz wurde Raub der Flammen

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Zentrum von Lienz in Osttirol hat in der Nacht auf Mittwoch zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Sieben Wohnungen waren betroffen, drei Personen wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.