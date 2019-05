Katapult-Spinne schleudert sich selbst auf Beute

Dann verharre das Tier in dieser Position, bis eine Beute mit dem Netz in Berührung komme - manchmal über mehrere Stunden lang. Spürt die Spinne die Beute, lässt sie die Spannung frei, Netz und Spinne rasen mit großer Geschwindigkeit auf die Beute zu. Diese verheddert sich zunächst in den Fäden und die Spinne wird zu ihrer Beute katapultiert.