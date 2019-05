Tiroler an offener Tuberkulose erkrankt

Bei einem Mann in Tirol ist offene Tuberkulose (TBC) diagnostiziert worden. Nach seiner stationären Behandlung am Bezirkskrankenhaus Kufstein erfolgte die Aufnahme am Landeskrankenhaus Natters, wo die Erkrankung am Montag bestätigt wurde. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Kufstein wurden bereits die notwendigen Maßnahmen eingeleitet.