Real: 100-Mio.-Transfer nach Europa-League-Finale?

Das berichtet die fanzösische Sportzeitung „L’Equipe“. Hazard bestreitet mit Chelsea am 29. Mai in Baku das Endspiel der Europa League gegen den Stadtrivalen Arsenal. An diesem Tag wird übrigens auch der LASK gespannt Richtung Aserbaidschan blicken. Sollte Chelsea den Titel holen, würden die Linzer erst in der dritten Champions-League-Qualirunde einsteigen.