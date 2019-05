GTI-Treffen: „Radarfalle“ sorgt für Ärger

Von Drobollach bis nach Egg wurde die Seeuferstraße am Faaker See von der Behörde mit einer 30er-Beschränkung versehen. „Das ist Teil der Verkehrssicherungsmaßnahmen während des GTI-Treffens“, heißt es seitens der Polizei, die in diesem Bereich bereits fleißig „blitzt“. Die Opfer dieser Radarfalle sind momentan jedoch noch überwiegend Einheimische. „Ich verstehe ja, dass man Maßnahmen setzten muss – aber diese Beschränkung gilt viel zu lange“, so ein Anrainer.