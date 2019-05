Rotterdam: Crystal-Meth-Labor auf Schiff entdeckt

Zudem 10.000 Liter Chemieabfall entdeckt

An Bord stießen die Polizisten zuem auf einen mit 10.000 Liter Chemieabfall gefüllten Container. Ein Beamter kam mit Atembeschwerden in eine Klinik. Es sei das erste Mal in den Niederlanden, dass ein Drogenlabor in einem derart großen Schiff angetroffen wurde, so die Polizei.