Liebe SPÖ, so sehen 120.000 Fans aus ...

So lange haben uns die SPÖ-Feierlichkeiten am 1. Mai auch noch nie beschäftigt. Wie berichtet, glaubten die Roten an 120.000 Besucher vor dem Wiener Rathaus, die Polizei bestätigte nur 12.000 Fans. Wir haben einen Vergleich gesucht: Liebe SPÖ, das auf dem Foto oben sind 120.000 Personen!