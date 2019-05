Es knallt: Eurofighter üben Überschall-Einsatz

Nur so können nicht identifizierte Eindringlinge in kürzester Zeit erreicht und so für Sicherheit im österreichischen Luftraum gesorgt werden. Voraussetzung für einen Überschall-Einsatz sei ein entsprechendes Training. Denn das Fliegen mit extremen Geschwindigkeiten erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Piloten, Radarleitoffizieren und der zivilen Flugsicherung. Übungen am Simulator reichen dafür nicht, unter anderem auch weil dabei die Flug- bzw. Körperbelastung für die Piloten nicht darstellbar ist.