Die „Krone“-Tierecke zu Besuch bei „Minka“

Ein ganz normaler Wochentag in Wien. In der Nähe des Kraftwerks Freudenau ist der Treppelweg menschenleer. „Wenn ich sie rufe, kommt sie bestimmt. Auf meine Stimme reagiert ,Minka‘ sofort - wenn sie nicht gerade strawanzen ist“, sagt Georg Swoboda mit einem warmherzigen Lächeln. Seit etwa acht Jahren versorgt er täglich bei mehreren Futterstellen in der Bundeshauptstadt Streunerkatzen. Er achtet darauf, dass diese Tiere genügend Nahrung haben, und lässt sie bei Bedarf auch tierärztlich versorgen.