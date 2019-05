370 Bewohner haben bei Feuerinferno alles verloren

Penetranter Brandgeruch, verzweifelte Bewohner, etliche Schaulustige und emsige Einsatzkräfte am Arbeiten - beim Lokalaugenschein der „Krone“ in Wien-Simmering gab es kein anderes Thema als den Großbrand. „Diesen Muttertag werden wir so schnell nicht vergessen, wir haben in einer Pension übernachten müssen - und alle unsere Sachen sind noch in der Wohnung“, schildert Vater Igor B. (41), der mit seiner Frau und vier Kindern in dem Haus wohnt, das vom Feuer heimgesucht wurde.