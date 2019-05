Wiener ködert im Web 120 Kinder für Nacktbilder

Hohes Maß an psychischer Belastbarkeit - die Grundvoraussetzung für einen Ermittler des Referats „Sexualstraftaten und Kinderpornographie“ im Bundeskriminalamt. Und die Topfahnder haben alle Hände voll zu tun. Allein 2018 konnten sie - unter anderem dank der Hilfe und den Hinweisen der US-Organisation „National Center for Missing and Exploited Children“ - insgesamt 608 Personen (darunter Opfer wie auch Verdächtige) in Österreich identifizieren. Insgesamt wurden 2018 genau 1161 kinderpornografische Straftaten angezeigt.