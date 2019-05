Neustadt-Plan liegt für Heimo auf Eis

Beim Wiedersehen der Austria-Helden zum 25-Jahr-Jubiläum des UEFA-Cup-Finales gegen Inter Mailand in Maria Alm war auch das Fehlen von Wolfgang Feiersinger Thema. Der 54-Jährige hatte kurzfristig abgesagt, leidet nach wie vor an den Nachwirkungen der Herz-Attacke, die er beim Bruno Pezzey-Gedenkturnier 2013 erlitten hatte. Für den Ex-Dortmund-Legionär aus Saalfelden sind an sich schöne Anlässe wie ein Treffen mit den 94er-Kollegen derzeit offenbar mehr Qual als Freude.