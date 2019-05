Neuer Dompteur für Eisbären

Der in Laibach geborene Slowene, der auch auf eine lange, erfolgreiche Spielerkarriere zurückblicken kann, übernahm 2010/11 das Traineramt bei Slavija Laibach. In seiner sechsjährigen Amtszeit machte er in der Inter-National-League auch erstmals mit Zell am See Bekanntschaft. „Ich hab danach noch öfters darüber philosophiert, ob ich einmal die Chance bekommen werde, beim EKZ als Trainer zu arbeiten“, war der 42-Jährige, der schon im Winter im Werfring-Nachfolgespiel eine Rolle gespielt hatte, über das Angebot nun happy.