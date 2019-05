Trickbetrug-Anzeigen auf einem neuen Höchststand

Nichtsdestotrotz: In Vorarlberg ereignete sich am Mittwoch wieder Vorfälle, bei denen zwei Frauen (88 und 91) über das Telefon unter Druck gesetzt wurden und daraufhin mehrere Tausend Euro an eine Unbekannte übergaben. In der Steiermark erfolgen in den letzten Monaten zumindest sechs Geldübergaben.