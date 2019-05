Täglich 300 Handy-Sünder auf Österreichs Straßen

Strafen in Österreich vergleichsweise niedrig

Wer ohne Freisprecheinrichtung erwischt wird, muss ein Organmandat von 50 Euro an Ort und Stelle bezahlen. Wer sich weigert, bekommt eine Anzeige. Andere Staaten in Europa ahnden Handy-Vergehen rigoroser: In Italien beträgt die Mindeststrafe 165 Euro, in Spanien und Dänemark ist sie mit 200 Euro vier Mal so hoch wie in Österreich und in den Niederlanden mit 240 Euro fast fünf Mal so hoch.