Nie gebautes Kraftwerk kostete 26 Millionen Euro

Das Ziel des Pumpspeicherkraftwerkes im oberösterreichischen Molln sei gewesen, schnell verfügbare Energie am europäischen Strommarkt anzubieten. Und das zu einem Zeitpunkt, als der Strompreis relativ hoch war. Die Wien Energie - die eine Tochter der Wiener Stadtwerke ist - habe zur Durchführung des Vorhabens eine Projektgesellschaft gegründet, wird in dem RH-Bericht ausgeführt, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Aber bereits im Jahr 2012 habe sich abgezeichnet, dass sich die Lage am Strommarkt ändern würde, da der Ausbau erneuerbarer Energie etwa in Deutschland verstärkt gefördert wurde, hieß es weiter.