Kätzchen soll Polizeipferde vor Mäusen „schützen“

Generalmajor Bernhard Treibenreif hat den zierlichen Zuwachs persönlich in Empfang genommen. „Derzeit läuft alles nach Plan. Wir waren bereits mit einigen unserer zwölf Pferde auf Streifendienst in Wiener Neustadt unterwegs“, so der Cobra-Chef. Noch diesen Sommer wird die Reiterstaffel der Öffentlichkeit vorgestellt.