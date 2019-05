Atomabkommen: Europäer lehnen Irans Ultimatum ab

Das Atomabkommen mit dem Iran steht vor dem Aus. Denn die europäischen Unterzeichnerstaaten des im Jahr 2015 in Wien paktierten Vertrag haben das von Teheran gestellte Ultimatum abgelehnt. Sollten die nach dem US-Ausstieg im Vorjahr verbliebenen Vertragsparteien Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland ihre Zusagen „insbesondere im Öl- und Bankensektor“ nicht binnen 60 Tagen wieder einhalten, werde der Iran auch den Beschränkungen bei der Urananreicherung nicht mehr nachkommen und den Bau des Schwerwasserreaktors in Arak fortsetzen, hatte Irans Staatschef Hassan Rouhani am Mittwoch gedroht. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini stellte aber am Donnerstag klar: „Jegliche Ultimaten werden abgelehnt.“