Fahrräder als „Sport-Krimi“

Die Diebe kamen aber nicht weit. Die Polizei stoppte sie. Die Verdächtigen stritten alles ab. Gegen den Älteren bestand bereits ein Aufenthaltsverbot: Festnahme! Der Jüngere wurde angezeigt. Generell ging die Zahl derartiger Diebstähle bundesweit zurück. Im Burgenland erbeuteten Kriminelle 2018 insgesamt 310 Fahrräder, um 77 weniger als das Jahr zuvor. 584 Fälle waren es noch 2016. Nur in Eisenstadt gibt es keinen Rückgang. In der Landeshauptstadt kamen in der vergangenen Saison 37 Bikes weg, um zwei mehr als 2017. Im ganzen Burgenland gibt es übrigens mehr als 200.000 Fahrräder.