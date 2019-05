Aktuelle Stunde: Wie geht’s weiter in Europa?

Unbestreitbar sei allerdings, dass die EU gegenwärtig mit Problemen wie den großen Unterschieden in den einzelnen Mitgliedsstaaten hinsichtlich Arbeitsmarkt und Wirtschaft zu kämpfen habe. Das Burgenland grenzt als einzige Region der EU an drei Nachbarländer der Kategorie „weniger entwickelt“ und ist deshalb von den Auswirkungen dieser Wettbewerbsverzerrungen direkt betroffen. Salamon und FP-Amtskollege Geza Molnar betonen einstimmig: „Wer in Europa etwas verändern will, muss zur Wahl gehen.“