Im Winter zeugt man schlanke Kinder

Alles, was Sie tun, noch bevor überhaupt an Nachwuchs zu denken ist, kann sich bereits auf diesen auswirken! Schon der Akt selbst und der Zeitpunkt der Zeugung dürften laut Forschern Einfluss darauf haben, ob ein Kind einen eher schlanken oder fettleibigen Körperbau entwickelt. „Wird ein Baby in der Winterzeit gezeugt, führt die Kälte laut Studien zur vermehrten Bildung von braunem Fettgewebe und schützt es so vor Übergewicht und Stoffwechselstörungen. Anscheinend übertragen die Spermien diese Informationen“, erläutert Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber, Gynäkologe und Endokrinologe auf dem „Symposium für den Endokrinen Kreis“ von 17. bis 19. Mai in Wien.