Kriminelle reisten mit Bahn zu Einbruchstour an

Danach stiegen sie in eine Firma ein, erbeuteten dort die Schlüssel für einen Pkw. „An dem Wagen montierten sie gestohlene Kennzeichen“, sagt ein Polizist. Gegen 5 Uhr in der Früh brachen die Männer in ein weiteres Wirtshaus ein, legten dort auch Feuer - Gesamtschaden: 100.000 Euro! Hinweise direkt an die Polizei in Deutsch-Wagram unter: 059133-3203.