Bei Übungsfahrt betrunken gestoppt: Anzeige

62 Beamte waren am Wochenende im Burgenland zu einer Aktion scharf ausgerückt. Ihr Ziel: Raser, Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr zu ziehen. In Oberwart fiel den Beamten ein Pkw mit einem „L“ in der Heckscheibe auf. „Wegen der unsicheren Fahrweise stoppten die Kollegen den Wagen“, so ein Sprecher. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl die 30-jährige Lenkerin in Ausbildung als auch ihr Begleiter betrunken waren - Anzeige, Weiterfahrt untersagt!