Palästinenser melden Waffenstillstand mit Israel

Israels Armee hebt Einschränkungen auf

Nach Berichten über eine neue Waffenruhe mit den militanten Palästinensern im Gazastreifen hat Israels Armee am Montag alle Einschränkungen für die israelische Bevölkerung im Grenzgebiet wieder aufgehoben. Man kehre zur Routine zurück, teilte das Militär mit. Die meisten der rund 200.000 Kinder und Jugendlichen in dem betroffenen Gebiet sollten wieder in die Schule gehen.