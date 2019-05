Maddie: Entführte sie deutscher Kinderschänder?

Zwölf Jahre nachdem die damals dreijährige Madeleine „Maddie“ McCann aus einer Ferienanlage in Praia da Luiz in Portugal verschwand, hat die Polizei nun neue Hinweise auf einen möglichen Verdächtigen. Ein auf Basis von damaligen Zeugenaussagen angefertiges Phantombild brachte nun den verurteilten deutschen Kinderschänder und Dreifach-Mörder Martin Ney ins Visier der Ermittler. Ney sitzt rechtskräftig verurteilt seit 2011 wegen des Mordes an drei Buben in lebenslanger Haft.