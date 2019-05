Steirische Geschwister mit der Musi im Blut

Hauptrunde: Heute in Wolfsberg, nächsten Sonntag in Krieglach

Die erste Ausgabe von „Austria sucht den Volksmusikstar“ wird heute in Wolfsberg und am 12. Mai in Krieglach fortgesetzt - und zwar, im Gegensatz zum Casting im Winter, öffentlich. Das Publikum wird gebeten, Handys mitzubringen: Televoting und Jury entscheiden gemeinsam über den Aufstieg der Beiträge ins Halbfinale, das am 15. September in Wolfsberg stattfindet. Neben dem Mißebner Trio rittern 33 weitere Gruppen um den Sieg.