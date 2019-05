Mann befriedigte sich vor 31-Jähriger selbst

Besorgniserregender Vorfall am Pleschinger See: Am Treppelweg der Donau befriedigte sich nur wenige Meter von einer Linzerin (31) entfernt ein relativ großer, hektischer Mann mit Dreitagesbart, Sonnenbrille, dunkler Jacke und Baseballkappe selbst. Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs, ergriff sofort die Flucht.