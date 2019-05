Zucht der Lipizzaner wird Weltkulturerbe

Am Dienstag soll in Going in Tirol der Startschuss für die Ausarbeitung des gemeinsamen Dossiers folgen. Auch Bosnien, Italien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn werden sich bei der Einreichung beteiligen. Kneissl zur „Krone“: „Die Lipizzaner sind kulturelle Botschafter. Die gemeinsame Einreichung verdeutlicht die vertrauensvollen Beziehungen mit unserem Nachbarland Slowenien.“