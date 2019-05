Guaido: Hochrangige Militärs zum Überlaufen bereit

Mit seinem jüngsten Coup hat Guaido wieder Bewegung in den zuletzt festgefahrenen Machtkampf gebracht. Der junge Abgeordnete hatte sich am 23. Jänner selbst zum Interimspräsidenten ernannt. Trotz breiter internationaler Unterstützung verliefen seine Versuche, einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Erdölland zu erzwingen, bisher jedoch vergeblich.