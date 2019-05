Stefan Petzner: „Jury wollte mir die Würde nehmen“

„Wenn das kein Hass war, was dann?“

Eine ungerechtfertigte Kritik? Wenn es nach Petzner geht, dann ja. „Wenn das kein Hass war heute, was war das dann?“, zeigte er sich nach seinem Aus im Interview mit krone.tv empört. Und legte gegen die Jury nach: „Jeder Mensch hat so etwas wie eine Würde. Es ist versucht worden seitens der Jury, mir die Menschenwürde zu nehmen. Das trifft mich und verletzt mich auch, das ist nicht notwendig, so ein Tonfall.“ Er sei sich gleichzeitig jedoch sicher, dass „Liebe ist Stärker als Hass“ sei, „vor allem die Liebe des Publikums ist stärker als die Jury. Und wir sehen auch die Liebe, nicht den Hass.“