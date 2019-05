Nebenjob-Richter stellte 2011 Weichen für 380-kV

Hier haken nun die Freileitungsgegner ein, ermuntert durch ein „Schlupfloch“, das das Bundesverwaltungsgericht in seiner Begründung selbst offen gelassen hat: Eine Revision gegen die Bewilligung in weiterer Instanz sei zulässig. Weil die Zuständigkeit der belangten Behörde (Land Salzburg) selbst in Zweifel gezogen wird, auch durch einen während des Verfahrens ergangenen Spruch des Verwaltungsgerichtshofes (2015/05/0022). Darüber hinaus sei auch ein EuGH-Urteil (zur Frage der Rodungen) nicht berücksichtigt worden, so sagt es das Verwaltungsgericht selbst.