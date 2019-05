Pfiffe für Barca-Star: Messi ärgert sich über Fans

Nächstes „Triple“?

Ziel ist das dritte „Triple“ der Vereinsgeschichte nach 2009 und 2015. Den Meistertitel hat Barcelona bereits eingefahren, das Cupfinale gegen Valencia wartet am 25. Mai. Eine Woche später will man auch den Titel in der Königsklasse zurück nach Katalonien holen. Messi: „Es sind nicht mehr viele Spiele. Uns bleiben drei Finalspiele, und alle gemeinsam werden wir es schaffen.“