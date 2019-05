Unbekannte sägten Maibaum um - auf Straße gestürzt

12.000 Fahrzeuge passieren Kreuzung

In diesem Fall hätte der Streich aber schlimme Folgen haben können: So sei der Bau aufgrund seines Einschnittes und des aufkommenden Windes unkontrolliert auf die Straße gestürzt. „Der Baum befindet sich an einer Straßenkreuzung von der Bundestraße B2 und L55, wo an einem Tag durchschnittlich um die 12.000 Fahrzeuge vorbeifahren“, heißt es dazu in einer Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr.