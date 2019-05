Zwei Studenten an US-Universität erschossen

Ein Mann hat an einer Universität im US-Bundesstaat North Carolina das Feuer eröffnet und zwei Menschen getötet. Vier weitere Personen seien bei dem Vorfall auf dem Campus der University of North Carolina in Charlotte verletzt worden, drei von ihnen seien in kritischem Zustand, teilte die Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Der Verdächtige sei festgenommen worden.