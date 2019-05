Vater nahm Dieb das Rad des Sohns wieder weg

Am 29. April 2019 um 10.55 Uhr erstattete ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land auf der Polizeiinspektion Neuhofen/Krems Anzeige, dass eine ihm unbekannte Person zu diesem Zeitpunkt im Regionalzug von Linz in Richtung Kremsmünster unterwegs sei, welche das gestohlene Fahrrad seines Sohnes, ein Sondermodell, bei sich habe. Der Anrufer gab weiters an, dass der Freund seines Sohnes den Fahrraddieb vor wenigen Minuten am Linzer Hauptbahnhof beim Einsteigen mitsamt dem markanten Fahrrad beobachtet, ein Foto vom Täter gemacht und dieses sofort seinem Sohn übermittelt habe. Sein Sohn habe nun ihn informiert und er habe daraufhin sofort Anzeige erstattet. Es wurde auch festgestellt, dass das Fahrrad tatsächlich in der Nacht zum 19. April 2019 am Bahnhof in Neuhofen an der Krems gestohlen und dieser Diebstahl auch zur Anzeige gebracht wurde.