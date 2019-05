18.000 Fans feierten mit Lenny Kravitz in Ischgl

Es war eine unglaubliche Show, die der US-amerikanische Superstar am Dienstag beim „Mountain Closing Concert“ in Ischgl auf 2320 Metern Seehöhe abgeliefert hat. Rund 18.000 Fans waren dabei und erlebten einen publikumsnahen Künstler! Alle Details gibt‘s am Mittwoch in der „Tiroler Krone“!