Computer-Programm verdoppelte Bußgeld

Alle Bezirksbehörden werden auf „Verwaltungsstrafverfahren Neu“ umgestellt – nach und nach. „Wir in Linz-Land sind schon umgestellt“, sagt Bezirkshauptmann Manfred Hageneder, der auch wissen wollte, warum in seinem Hoheitsgebiet der Blinkmuffel für ein Vergehen 90 € zahlen musste. Und den Grund im neuem Programm, das etwa in Wels-Land noch nicht implementiert ist, fand: „Hier sind 80 € als Anonym- und 90 € als Strafverfügung hinterlegt. Bisher waren es 40 €.“