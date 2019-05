Falscher Jason Statham ergaunert sich ein Vermögen

„Eigentlich bin ich eine starke Person“, sagt die Frau der britischen BBC. Doch just zu der Zeit, als der Betrüger über eine Facebook-Fanseite zum Hollywood-Streifen „The Fast and the Furious“ mit Ex-Profisportler und Action-Star Jason Statham auf sie aufmerksam wurde, war sie verwundbar. Ihre Mutter und ihr Verlobter waren kurz zuvor gestorben - und sie entsprechend niedergeschlagen. „Manche Dinge sorgen dafür, dass du deine Deckung vernachlässigst“, erinnert sie sich.