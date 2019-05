Fuzzman: „Das Hadern macht immer alles kaputt“

Du lebst urban in Wien und bist immer gerne in der Natur. Musst du für die Inspiration zur Kreativität zwingend raus aus dem Städtischen, oder lässt sie sich auch fernab von Natur als solches finden?

Ich war immer in Städten und mir ist die Stadt vertraut, aber darin zu leben ist anders, als sie zu besuchen. Ich bin Naturmensch, aber auch Stadtmensch. Ich habe etwas gebraucht, um mit dem Lärm und dem Getriebe umzugehen, aber mittlerweile nehme ich es fast so wahr wie Natur. Dort fallen Steine und gehen Lawinen ab. Am Gürtel gehe ich um 3 Uhr in der Früh und treffe viele Angesoffene. Das ist in gewisser Weise auch Natur und beides macht Lärm. In der Natur findest du leichter Ruhe als in der Stadt, aber man kann Wege dafür finden. Dafür kann die urbane Ruhe oft noch ruhiger sein, weil man sich darum bemühen muss.