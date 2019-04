Radikale Linke ruft zu Gewaltdemos am 1. Mai auf

„Denen da oben muss es an den Kragen gehen“

Auf den Demo-Plakaten der Gruppe ist eine Guillotine mit Gelbhemd zu sehen. Als Vorbild dafür dienen die „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich. „Zum einen ist das ein Gruß an die ausdauernden Freunde in Frankreich, an diesen wundervollen Aufstand gegen das Macron-Regime. Zum anderen ist es natürlich auch eine Metapher, die sagt: Denen da oben muss es an den Kragen gehen. Nicht in dem Sinne, dass man ihnen den Kopf abhackt, aber man muss die Basis ihrer Macht angehen“, erklärte die Vertreterin. Man müsse die Mächtigen entschädigungslos und allumfassend enteignen, ihre parlamentarischen „Spielchen“ untergraben. „Wir wollen der Bevölkerung ein Gefühl vermitteln, dass wir als unterdrückte Klassen die da oben nicht brauchen, um unser Leben zu organisieren.“